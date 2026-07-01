Усик розглядає можливі варіанти наступного бою: хто може стати його суперником

Усик перед завершенням кар'єри хоче провести ще один бій.

Український боксер Олександр Усик вирішив завершити своє перебування на посаді чемпіона світу, але перед очікуваним завершенням спортивної кар’єри проведе ще один бій, повідомляє Sky Sports.

Видання розповіло, що його команда фактично виключила можливість проведення третього поєдинку з Тайсоном Ф’юрі до закінчення його кар’єри.

"Я не бачу в цьому особливого сенсу. Олександр уже двічі переміг Тайсона Ф’юрі й дав відповідь на всі питання на рингу. Я вважаю, що цей розділ вже закрито, і сьогодні цей поєдинок вже не викликає такого ж інтересу", - сказав в інтерв'ю генеральний директор промоутерської компанії Усика "Ready To Fight" Сергій Лапін.

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Видання нагадало, що останній поєдинок Усика за титул чемпіона світу відбувся проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена. Хоча перемога Усика технічним нокаутом на пізніх раундах викликала чимало дискусій, потенційний реванш с ним вважається малоймовірним.

"Це можливо. Але, чесно кажучи, я не впевнений, що саме цей бій сьогодні цікавить уболівальників", - зауважив Лапін.

В статті вказується, що Усик раніше висловлював зацікавленість у поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, гучним колишнім чемпіоном світу з Алабами. Поєдинок з Усиком – це те, чого прагне і сам Вайлдер.

Компанія Zuffa Boxing, можливо, готова організувати бій Усик – Вайлдер, про що натякнув промоутер Дана Уайт: "Все можливо".

Видання розповіло, що бій Усик – Вайлдер, найімовірніше, відбудеться в Америці, хоча Усик досі мріє ще раз вийти на ринг у своїй рідній Україні. Однак для колишнього олімпійського чемпіона та беззаперечного чемпіона світу це стало неможливим з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Саудівська Аравія та Сполучені Штати – це обидва чудові місця для проведення великих подій. Але якщо говорити про мрію, то це, безсумнівно, була б Україна", - поділився Лапін.

В публікації наголошується, що Усик, який на сьогоднішній день є визнаним великим боксером, завоював усі найважливіші титули в цьому виді спорту – як у аматорському, так і в професійному. Він планує своє майбутнє за межами рингу.

"Для Олександра сім’я завжди буде на першому місці. Після завершення кар’єри він хоче проводити більше часу з близькими, продовжувати допомагати Україні, сприяти розвитку спорту в своїй країні та створювати можливості для наступного покоління українських спортсменів. Ця місія для нього так само важлива, як і все, чого він досяг на рингу", - поділився директор промоутерської компанії Усика.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів Sky Sports, чому він хоче битися з Усиком: "Він – один із найкращих боксерів сучасності. Мені потрібно битися з ним, щоб досягти того, чого я прагну. Це може статися і це станеться. Доки я маю впевненість у тому, що зроблю те, що мушу, це станеться. Я мушу досягти того, що поставив собі за мету на початку своєї кар’єри".

Олександр Усик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів, якими володіє. Водночас, український боксер пояснив, що відмова від поясів не означає його прощання з професійним спортом. Він натякнув, що збирається провести принаймні ще один офіційний поєдинок. Усик додав, що попри відмову від поясів, він з повагою ставиться до всіх боксерських організацій і вдячний їм.

Також ми писали, що колишній чемпіон світу, а наразі тренер В’ячеслав Сенченко поділився, що не був здивований рішенням Усика звільнити свої титули. Сенченко додав, що це рішення логічне, оскільки за кожним поясом стоять претенденти і є обов’язки захищати титули. На думку ексчемпіона світу, в положенні Усика це, мабуть, складно. Він припустив, що Усик прийняв таке рішення, щоб на нього не давили з кожного боку організації.

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