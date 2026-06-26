Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів, якими володіє (відео)

Боксер каже, що це не означає закінчення спортивної кар'єри.

Український боксер-важковаговик Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів, якими володіє. Відповідну заяву він опублікував в соцмережі Instagram.

"Я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці які стоять в черзі за ними, боксували", - повідомив спортсмен.

Усик наголосив, що відмова від поясів не означає його прощання з професійним спортом.

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"В мене є Last Dance", - зауважив він, маючи на увазі принаймні ще один офіційний поєдинок.

Також український боксер уточнив, що, попри відмову від поясів, він з повагою ставиться до всіх боксерських організацій і вдячний їм.

Довідка УНІАН. Відмова від чемпіонських поясів є нормальним, хоча і не щоденним явищем у професійному спорті. Зазвичай це не означає закінчення спортивної кар'єри. Інколи боксери добровільно звільняють титули заради переходу до іншої вагової категорії, проведення більш вигідних боїв або щоб уникнути обов'язкових захистів, які заважають організації великих поєдинків.

Олександр Усик: останні новини

Як писав УНІАН, раніше директор команди Усика Сергій Лапін повідомив, що його підопічний може невдовзі завершити професійну кар’єру. Зараз тривають переговори щодо бою з Агітом Кабайєлом, але рішення залежить від наявності серйозної комерційної пропозиції.

Лапін наголосив, що Усик уже довів свою велич і має право ретельно оцінювати кожен варіант, а не реагувати на тиск громадськості. За його словами, ясність щодо майбутнього українського чемпіона з’явиться найближчим часом. При цьому він зловісно додав, що, можливо, фанати вже бачили його останній вихід у ринг.

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