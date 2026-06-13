Усик зустрівся з Трампом у Білому домі (фото)

Подія відбулася напередодні 80-річчя американського президента та масштабних святкувань у США.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Фото з події опублікувала у соцмережі X (Twitter) спеціальна помічниця Трампа з комунікацій Марго Мартін. Зазначається, що американський лідер та український чемпіон зустрілись в Овальному кабінеті Білого дому.

Зміст розмови між Усиком і Трампом наразі не розкривається. Офіційних заяв щодо теми зустрічі також не оприлюднено.

Відео дня

За попередніми даними, візит українського боксера міг бути пов’язаний із наближенням дня народження президента США – 14 червня Дональду Трампу виповнюється 80 років.

Біля Білого дому готують святкові події

Повідомляється, що до ювілею президента США у Вашингтоні, зокрема біля Білого дому, встановили арену для турніру зі змішаних єдиноборств UFC Freedom Fights 250.

Організатори події пов’язують її з майбутніми святкуваннями 250-річчя незалежності США, яке відзначатимуть 4 липня 2026 року.

У попередні роки Дональд Трамп неодноразово заявляв про плани масштабних спортивних і публічних заходів під час великих державних святкувань.

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