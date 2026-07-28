'Останній танець': Конор Макгрегор розповів, коли проведе фінальний бій

У липні Макгрегор повернувся до змішаних єдиноборств після п’ятирічної перерви.

Ірландський боєць і колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор розповів, що збирається провести останній поєдинок у своїй кар'єрі. Таку заяву він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Те, що мало стати поєдинком покоління, тепер доведеться розпочати заново. IFW 2027. Останній танець", – написав Макгрегор.

Цим дописом ірландець повідомив, що його наступний виступ заплановано на Міжнародний тиждень боїв UFC у 2027 році.

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Нагадаємо, що в липні Макгрегор повернувся у змішані єдиноборства після п’ятирічної перерви на турнірі UFC 329. Однак він зазнав дострокової поразки від Макса Холлоуея на 69-й секунді першого раунду через важку травму коліна.

Після бою Макгрегор повідомив, що порвав меніск і передню хрестоподібну зв’язку. Президент UFC Дейна Вайт заявив, що відновлення ірландця займе щонайменше рік.

Макгрегор передумав балотуватися на посаду президента Ірландії

Нагадаємо, що раніше Конор Макгрегор оголосив про вихід із президентських перегонів в Ірландії. Він заявив, що це було непросте рішення, але воно правильне.

Макгрегор запевнив, що він був "щирим" у своїх намірах брати участь у виборах і був "по-справжньому зворушений" наданою йому "підтримкою та підбадьоренням". За його словами, правила допуску до виборів, що містяться в "застарілій конституції" Ірландії, є "примусовою сорочкою", яка перешкоджає "проведенню справді демократичних президентських виборів".

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