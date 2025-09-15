Макгрегор заявив, що був "щирим" у своїх намірах брати участь у виборах і був "по-справжньому зворушений" наданою йому "підтримкою і підбадьоренням".

Колишній боєць змішаних єдиноборств (ММА) Конор Макгрегор оголосив про вихід із президентських перегонів в Ірландії. Про це повідомляє Sky News.

"Після ретельного обмірковування і консультацій із сім'єю я знімаю свою кандидатуру з цих президентських перегонів. Це було непросте рішення, але наразі воно правильне", - написав він.

Зазначається, що в понеділок він мав виступити на засіданнях міської ради Дубліна і ради графства Кілдер, щоб спробувати потрапити до виборчого бюлетеня для голосування на жовтневих виборах. Для цього йому необхідно було, щоб його кандидатуру висунули або 20 членів ірландського парламенту, або чотири місцеві органи влади.

Макгрегор заявив, що був "щирим" у своїх намірах брати участь у виборах і був "по-справжньому зворушений" наданою йому "підтримкою і підбадьоренням".

Він заявив, що правила допуску до виборів, що містяться в "застарілій конституції" Ірландії, є "гамівною сорочкою", що перешкоджає "проведенню справді демократичних президентських виборів".

За його словами, конституція гарантує, що вибори були "підлаштовані, щоб гарантувати, що до бюлетеня можуть бути включені тільки кандидати, схвалені істеблішментом". Макгрегор додав:

"Цей дефіцит демократії, що суперечить волі ірландського народу, тепер успішно посилився моїм проявом зацікавленості. Це не кінець, а початок мого політичного шляху. Мене надихає прагнення поліпшити життя, захищати права і служити ірландському народу самовіддано і чесно. Я продовжу служити своєму народу на світовій арені, лобіюючи інтереси Ірландії в соціальному та економічному плані - у цьому немає жодних сумнівів. Це марафон. Не спринт!"

Заяви Макгрегор про президентство

Минулого року Макгрегор програв цивільний позов проти жінки, яка звинуватила його в сексуальному насильстві. Йому було наказано виплатити майже 250 000 євро як компенсацію збитку після того, як присяжні Високого суду Дубліна визнали його цивільно-правову відповідальність за напад на Нікіту Хенд у дублінському готелі 2018 року. У липні троє суддів відхилили його апеляцію на це рішення.

Макгрегор оголосив про свій намір приєднатися до президентських перегонів Ірландії у вересні минулого року. Пізніше незабаром після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Макгрегор повідомив, що балотуватиметься в президенти.

