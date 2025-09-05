Вибори в країні призначено на 24 жовтня.

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заявив, що балотується на посаду президента Ірландії. Відповідне відеозвернення він опублікував в Instagram.

"Громадяни Ірландії, настав час для реальних змін! Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, поки він не буде спочатку винесений на розгляд народу! Якщо ви хочете бачити моє ім'я в бюлетені для виборів президента, закликаю вас сьогодні ж зв'язатися з вашими місцевими депутатами і попросити їх висунути мою кандидатуру", – заявив спортсмен.

За його словами, депутати "працюють більше і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламенту Ірландії, – ред.)". Він сказав, що останні "раз по раз підводять" Ірландію.

"Якщо ви є депутатом, який відчуває, що вашу думку ігнорують, ваші руки зв'язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу і повноваження, щоб вас дійсно почули", – додав Макгрегор.

Політичні амбіції Конора Макгрегора

Про те, що боєць бачить себе в політиці, він говорить уже не вперше. Про плани поборотися за посаду президента він натякав ще у вересні минулого року. Тоді він говорив, що хоче змінити систему управління країною і поставити під сумнів повноваження нижньої палати парламенту Ірландії.

Кілька місяців по тому, незабаром після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Макгрегор повідомив, що балотуватиметься в президенти. Тоді він позиціонував себе як опонент Європейського міграційного пакту, який спрямований на спрощення процедур прикордонного контролю та прискорення надання притулку в межах ЄС.

Зазначимо, що вибори в Ірландії мають відбутися 24 жовтня.

