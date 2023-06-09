Боб Арум налаштований оптимістично щодо організації масштабного поєдинку.

Очільник Top Rank, відомий промоутер Боб Арум поділився думками про організацію бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Чи допоможе Усику підписання угоди з Skill Challenge Promotions влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі? Я поняття не маю. За словами команди Усика, Skill Challenge фінансово допоможе організації бою з Даніелем Дюбуа у Польщі. Потім вони сподіваються промоутувати бій Олександра проти Ф’юрі в Саудівській Аравії взимку цього року. Я не бачу жодних причин, чому цей бій не може відбутися", - сказав Арум для Boxing News.

Бій Ф'юрі - Усик: що відомо

Тайсон Ф'юрі і Олександр повинні були провести бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі 29 квітня 2023 року, але сторонам не вдалося узгодити контракт на поєдинок і в підсумку бій був зірваний.

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Менеджер українського боксера повідомив, що бій був зірваний тому що сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Додамо, що в поєдинку між Усиком і Ф'юрі повинен був визначитися перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон в суперважкому дивізіоні. Останнім володарем усіх основних титулів у хевівейті був Леннокс Льюїс, який переміг Евандера Холіфілда в 1999 році.

Після зриву бою з Ф'юрі, команда Усика переключилася на організацію поєдинку проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Очікується, що бій Усик - Дюбуа відбудеться 12 серпня в Польщі.