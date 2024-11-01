За словами менеджера, цей боксер є володарем титулу IBF.

Якщо чемпіон світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександр Усик переможе Тайсона Ф'юрі під час реваншу, то наступний поєдинок українець може провести з британським боксером Даніелем Дюбуа. Таку думку висловив менеджер українського боксера Егіс Клімас, передає Boxing King.

"Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він - володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу", - зауважив менеджер Усика.

Водночас колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що під час реваншу вболіватиме за британського боксера.

Відео дня

"Усик усіх здивував. Ф'юрі занадто багато грав на рингу. Йому потрібно серйозно ставитися до таких поєдинків і, сподіваюся, він отримає інший результат у реванші", - зазначив він.

Реванш Усик - Ф'юрі - останні новини

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що буде більш сконцентрованим на ринзі під час реваншу з Олександром Усиком. За його словами, він планує змінити свій підхід до бою. Відомо, що поєдинок відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Також повідомлялось, що Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу битву поглядами перед реваншем. На пресконференцію українець прибув у чорному костюмі з червоною краваткою в образі Хітмена. Це головний герой комп'ютерної гри, який є професійним кілером та працює під ім'ям Агент 47.

Вас також можуть зацікавити новини: