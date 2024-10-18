Усик став десятим найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі, випередивши легендарного Мухаммеда Алі.

37-річний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO у важкій вазі Олександр Усик увійшов до десятки найстаріших володарів титулу в найпрестижнішому дивізіоні. За віком він поступається лише двом іншим знаменитим українським боксерам - братам Кличкам.

Сьогодні, 18 жовтня, Усику виповнилося 37 років і 275 днів. Український боксер випередив знаменитого Мухаммеда Алі, який втратив чемпіонський пояс у віці 37 років і 274 днів.

Уже 4 грудня Усик стане старшим за американського боксера Ларрі Голмса, який був чемпіоном у віці 37 років і 322 дні. Нагадаємо, що поєдинок-реванш проти Тайсона Ф'юрі, в якому українцю доведеться захищати звання чемпіона, відбудеться вже 21 грудня.

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Якщо Усик переможе британця в реванші, він має всі шанси до свого наступного бою стати шостим за віком чемпіоном у важкій вазі, обійшовши Ленокса Льюїса.

Проте Усику поки що далеко до братів Кличків. Володимир був чемпіоном у 39 років і 248 днів, а Віталій - у 42 роки і 150 днів.

Найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі в історії залишається Джордж Форман. Американець володів титулом у віці 46 років і 170 днів.

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