Раніше боксер відмовився від бою із Девісом.

Український боксер Василь Ломаченко, який є чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі (18−3, 12 КО), подумує про завершення карʼєри. Таку заяву зробив інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер.

"Джервонта Девіс вів переговори про бій з Василем Ломаченком, який подумує про завершення кар'єри, і після того, як перспектива бою провалилася, "Танк "тепер битиметься з Ламонтом Роучем, де він буде головним фаворитом", – написав Коппінджер у соцмережі Х.

Зазначимо, що про відмову Ломаченка від бою із Девісом стало відомо влітку 2024 року. Тоді менеджер спортсмена Егіс Клімас пояснив це тим, що Ломаченко "не в настрої, у нього зараз немає мотивації", а також боксер хоче проводити більше часу із родиною.

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36-річний боксер розпочав професійну кар'єру боксера у 2013 році. На його рахунку 21 бій. Поразки він зазнав тільки в трьох поєдинках.

Завершення спортивної карʼєри: інші новини

Днями стало відомо, що професійну карʼєру завершує легендарний спортсмен Андрес Іньєста, відомий як один із найкращих півзахисників в історії футболу.

Більшу частину своєї карʼєри Іньєста провів у "Барселоні". З цим клубом він завоював 9 титулів чемпіона Іспанії (Ла Ліга), 6 Кубків Іспанії, виграв 4 Ліги чемпіонів УЄФА, 3 Клубних чемпіонати світу, 2 Суперкубки УЄФА.

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