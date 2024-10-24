На пресконференції перед реваншем Усик з'явився в дуже ефектному образі.

23 жовтня відбулася перша пресконференція українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі перед боєм-реваншем. Зокрема боксери провели першу битву поглядів. Цього разу британський боєць поводив себе стримано, обійшлося без провокацій та штовханини.

Водночас на пресконференцію Усик прибув у чорному костюмі з червоною краваткою в образі Хітмена - головного героя комп'ютерної гри, який є професійним кілером та працює під ім'ям Агент 47.

Під час пресконференції Усик заявив:

"Радий бути тут. Мотивація? У мене немає мотивації, тільки режим та концентрація. Це все, що мене мотивує. Вистачить", - наголосив українець.

Своєю чергою на офіційній сторінці гри у соцмережі X відреагували на вихід українського боксера в стилі Агента 47.

"Агент Усик щойно зробив епічний вихід як Агент 47! Стильна поява на пресконференції з Ф’юрі. Коли світ убивць зустрічається з боксерським рингом", - зазначили у пресслужбі.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі - останні новини

Раніше Олександр Усик розповів, від чого йому довелося відмовитися під час підготовки до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, йому нецікаво читати те, що про нього пишуть користувачі в соціальних мережах, адже це забирає багато часу.

Водночас тренер британського боксера в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі пояснив, чому спортсмен програв у першому поєдинку про Олександра Усика. Він пояснив, що бої виграються не лише на рингу, важливий також і тренувальний процес.

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