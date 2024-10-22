Усик заявив, що під час реваншу з Ф'юрі буде навіть у кращій формі, ніж під час їхнього першого поєдинку.

Український боксер Олександр Усик поділився, від чого йому довелося відмовитися під час підготовки до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. В інтерв'ю платформі Ready To Fight він заявив, що це забирало занадто багато часу.

Боксер розповів, що йому нецікаво читати те, що про нього пишуть користувачі в соціальних мережах. Усик зазначив, що це забирає занадто багато часу, який можна витратити з користю.

"Соцмережі забирають занадто багато часу. Коли ти не користуєшся ними, то заповнюєш голову корисною інформацією. Це книжки та вивчення чогось нового. Саме це допомагає краще сконцентруватися на роботі", - сказав Усик.

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Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO зазначив, що для нього кожне тренування є унікальним. Під час підготовки до реваншу з Ф'юрі його команда звертається по допомогу до вчених і психологів. Боксер сподівається, що буде навіть у кращій формі, ніж під час першого поєдинку з британцем.

Олександр Усик - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що британський боксер Даніель Дюбуа погрожує "прикінчити" Олександра Усика. Володар титулу IBF у суперважкій вазі збирається провести реванш з українцем.

Крім цього Усик став персонажем відеогри Undisputed, яка присвячена професійному боксу. У ній також можна зіграти за Тайсона Ф'юрі, Мохаммеда Алі та інших знаменитих боксерів.

Крім того, ми писали, що Усик увійшов до десятки найстаріших чемпіонів у важкій вазі. 37-річний українець приєднався в цьому списку до братів Кличків.

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