На слова Ф'юрі вже відреагував промоутер Олександра Усика.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі записав чергове відео, у якому звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBF Олександра Усика. Він заявив, що до реваншу між боксерами залишилося 10 тижнів.

"Сьогодні офіційно 10 тижнів до помсти Олександру Усику. 10 тижнів - це час моїх очікувань. Наближається великий британський потяг", - зазначив Ф'юрі у своєму Instagram під час пробіжки, ймовірно, готуючись до майбутнього поєдинку.

Своєю чергою на таку заяву з іронією відреагував промоутер Усика Олександр Красюк. Зокрема він згадав, як Тайсон отримав розсічення перед першим поєдинком з українцем, внаслідок чого бій довелося перенести.

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"Друже, будь ласка, завжди одягай шолом на спаринги", - порадив Красюк у коментарях під відео британського боксера.

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Раніше Олександр Усик показав, як готується до реваншу з британським боксером. Під час тренування чемпіон світу з боксу у надважкій вазі співає та одночасно боксує, що вразило користувачів мережі. Зазначається, що реванш проти Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Водночас тренер британського боксера Денієля Дюбуа Дон Чарльз накинувся на Усика, назвавши його фальшивим володарем поясів та звинуватив у шахрайстві. Це він сказав, згадавши момент у п'ятому раунді поєдинку Усик - Дюбуа, який відбувся в серпні 2023 року.

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