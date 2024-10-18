Гра Undisputed вийшла 11 жовтня.

Український боксер Олександр Усик став персонажем відомої боксерської гри Undisputed. Зокрема процес зйомки для відеогри спортсмен показав у своєму Instagram.

"Я пишаюся тим, що беру участь у першій великій боксерській відеогрі за останні 10 років. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 та Steam!", - написав він під своїм дописом.

Відомо, що гра Undisputed вийшла 11 жовтня. Крім Усика, можна також зіграти за Тайсона Ф'юрі, Мохаммеда Алі, Сауля "Канело" Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших відомих боксерів.

До того, як вийшла Undisputed, останньою ліцензійною грою про бокс була Fight Night Champion 2011.

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Як писав УНІАН, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO у важкій вазі увійшов до десятки найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні. За віком спортсмен поступається лише двом іншим відомим боксерам - братам Кличкам.

Також Усик показав, як готується до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Під час тренування спортсмен співає та одночасно боксує, що вразило користувачів мережі.

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