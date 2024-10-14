За словами тренера, Тайсон Ф'юрі недостатньо відпочив перед першим поєдинком з українцем.

Тренер британського боксера в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Енді Лі пояснив, чому спортсмен програв Олександру Усику у першому поєдинку. За його словами, результат поєдинку також залежить і від тренувального процесу.

"Бої виграються не тільки на рингу, важливий також і тренувальний процес. Під час тренування нам довелося внести серйозні корективи, через розсічення у Тайсона. Він не зміг спарингувати. Це коштувало йому міцності, він також не міг добре концентруватися. Коли Тайсону щось вдавалося на рингу, йому після цього потрібно було відпочити. Це все надихало Усика і він йшов вперед", - наголосив Лі в коментарі для Seconds Out Boxing News.

Своєю чергою колишній чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував можливість проведення бою проти 19-річного англійця нігерійського походження Мозеса Ітауми.

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"Чи побився я б з ним? Ні, точно ні! Ви вважаєте мене дурним? Ні, ні, ні...", - зауважив Ф'юрі.

Відомо, що у своєму останньому бою Мозес Ітаума провів дебютний захист титулу WBO Inter-Continental. Він бився у поєдинку з поляком Маріушом Вахом, який програв технічним нокаутом.

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Раніше Ф'юрі записав відео, у якому звернувся до Олександра Усика. Він нагадав, що до реваншу між боксерами залишилося 10 тижнів.

"Сьогодні офіційно 10 тижнів до помсти Олександру Усику. 10 тижнів - це час моїх очікувань. Наближається великий британський потяг", - сказав Ф'юрі.

Водночас українець показав, як готується до реваншу з британським боксером. Під час тренування чемпіон світу з боксу у надважкій вазі співає та одночасно боксує. Відомо, що реванш проти Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

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