Олександр Гвоздик може повернутися в ринг вже в березні цього року.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився планами на майбутнє.

Український спортсмен повідомив, що планує провести бої в березні і травні цього року. Імена потенційних суперників 36-річний боксер поки не розголошує.

"Мені пообіцяли бої в березні і травні. Конкретної дати і суперників поки немає. Здорово б побоксувати 30 березня в рамках шоу Premier Boxing Champions. Сподіваюся, це вийде, але суперник, найімовірніше, буде не з топ-10. Потім хочу побитися в андеркарді бою Канело, він зазвичай боксує в травні. Ось такий у мене план", - наводить слова Гвоздика sport-express.ua.

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Нагадаємо, Олександр Гвоздик відновив професійну кар'єру на початку минулого року. За 2023 рік українець здобув три перемоги в трьох боях. У лютому він одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Жозуе Обандо, у травні технічним нокаутом виграв у представника Латвії Річарда Болотніка, а у вересні нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса.

Додамо, що єдиної поразки в кар'єрі Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року. В об'єднавчому бою українець достроково програв Артуру Бетербієву і втратив титул WBC.

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