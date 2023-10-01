Олександр Гвоздик здобув третю поспіль перемогу після відновлення кар'єри.

У ніч на 1 жовтня в Лас-Вегасі (США) відбувся бій екс-чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика проти бразильця Ісаака Родрігеса.

Поєдинок пройшов в андеркарді бою Сауль Альварес - Джермелл Чарло і завершився нищівною перемогою українського боксера.

Вже в кінці першого раунду Гвоздик потужно атакував Родрігеса, йому вдалося притиснути бразильця до канатів, але добивати його Олександр не став.

Розв'язка бою настала в другому раунді. Олександру Гвоздику вдалося провести успішну комбінацію ударів і збити суперника з ніг. Бразильський боксер піднявся до кінця відліку, проте рефері все ж прийняв рішення зупинити бій.

Відео нокауту:

Відзначимо, що Гвоздик здобув третю поспіль перемогу після відновлення кар'єри. У своєму попередньому бою українець у шостому раунді нокаутував представника Латвії Річардса Болотнікса.

Всього в послужному списку українського боксера 20 перемог і одна поразка в 21 бою на профі-рингу.

Нагадаємо, єдину поразку Олександр зазнав у 2019 році. В об'єднавчому бою українець достроково програв Артуру Бетербієву і втратив титул WBC.

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