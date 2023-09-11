"Циганський король" впевнений у своїй перемозі в бою проти колишнього чемпіона UFC.

Володар титулу WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній бій проти колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну.

"Циганський король" зазначив, що у нього можуть виникнути проблеми, якщо камеруно-французький боєць зможе в нього влучити. Проте, британець впевнений, що він здобуде перемогу в цьому бою.

"Цей хлопець - чудовий панчер. Ви бачите, що він дуже великий, сильний і дуже добре складений. Але я раніше боксував з такими сильними панчерами, як Вайлдер і Володимир Кличко. Єдине, що їх обох об'єднувало – це те, що вони володіли потужним ударом, але не могли його завдати в потрібний момент.

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Це нормально - бути великим, сильним панчером і влучати в ціль, яка не рухається. Але коли вона рухається, то нанести по ній потужний удар досить складно. Отже, ви не можете влучити в те, чого не бачите. Я найкращий у своїй справі, тому що я найбільш недосяжний чемпіон світу в історії. І це факт.

Так, так, у мене будуть проблеми, якщо Нганну влучить в мене. Але не думаю, що він зможе це зробити, незважаючи на хороші тренування.

Не думаю, що взагалі хоч хтось здатний це зробити. Це факт. А якщо хтось все ж це зробить - я просто піднімуся", - наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Поєдинок Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Це буде виставковий бій, який пройде за правилами професійного боксу.

Додамо, що в послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях на профі-рингу. У своєму останньому бою "Циганський король" нокаутував Дерека Чісору.

На рахунку Френсіса Нганну 17 перемог у 20 боях в UFC. Це буде дебютний поєдинок камеруно-французького бійця в професійному боксі.

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