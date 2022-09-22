Український боксер розповів, як готувався до реваншу з Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик розкрив подробиці своєї підготовки до реваншу проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Українець зізнався, що він складав план на випадок того, якщо опиниться в нокдауні.

"Як і в першому, так і в другому бою у нас був план забирати раунд, проводити в раунді 2-3 вдалих комбінації і обов'язково забирати кінцівку - тук-тук-тук 10 секунд. Якщо, не дай Бог, нокдаун - ніякого поспіху. Ти встав на коліно, тобі відрахували, ти відновився і забираєш наступний раунд.

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Ми обговорювали таке. Це бокс. Зазвичай боксер, коли пропускає удари, починає виживати, показувати свій характер. У цей момент його добивають, тому що він не бачить, не відчуває дистанцію так, як коли у нього немає запаморочення. Добре, ти програєш раунд, але відновишся. Встав на коліно, тобі відрахували - це стратегія. Тут немає боягузтва. В цьому і полягає стратегія боксу, поєдинку, бою, коли ти вчасно може робити дії, які приведуть тебе до перемоги", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

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