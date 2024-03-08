Пол заявляє, що хоче стати чемпіоном світу.

Американський боксер Майк Тайсон прокоментував майбутній бій з відомим блогером та актором Джейком Полом.

Легенда боксу сказав, що планує закінчити шлях молодого спортсмена в боксі. "Він значно виріс як боксер за ці роки, тож буде дуже весело побачити, що може зробити воля та амбіції "дитини" з досвідом і здібностями GOAT. Я дав старт його шляху в боксі в андеркарті мого бою з Роєм Джонсом, а тепер я планую завершити його", - цитує Тайсона CNN.

Пол вважає, що це буде бій усього його життя. "Я хочу стати чемпіоном світу, і зараз у мене є шанс проявити себе в поєдинку з найвидатнішим чемпіоном у важкій вазі, найкрутішою людиною на планеті та найнебезпечнішим боксером усіх часів", - йдеться в його заяві.

Відео дня

Бій Тайсона і Пола: що відомо

Раніше повідомлялося, що бій між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі та блогером відбудеться 20 липня в Арлінгтоні, його транслюватиме американський сервіс Netflix.

Як відомо, Джейк Пол на 30 років молодший за свого суперника. Наприкінці лютого він програв поєдинок Томмі Ф'юрі - зведеному брату Тайсона Ф'юрі.

Тайсон провів свій останній бій у червні 2005 року, тоді він програв ірландському боксеру Кевіну Макбрайду.

Вас також можуть зацікавити новини: