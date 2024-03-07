Бій відбудеться 20 липня.

Легендарний боксер Майк Тайсон, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, вийде на ринг проти відомого блогера Джейка Пола, який зараз активно займається бійцівською кар'єрою.

Як пише ESPN, Тайсон зустрінеться з Полом у боксерському поєдинку 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас, і цей бій транслюватиметься на Netflix. Це буде перший вихід стримінгової компанії на ринок бойових видів спорту і третій спортивний захід у прямому ефірі загалом.

"Джейк Пол проти Майка Тайсона - це бій мрії, який буває раз у житті, і я очікую, що це буде найпопулярніша боксерська подія в сучасній історії боксу", - сказав співзасновник компанії Пола Most Valuable Promotions Накіс Бідаріан.

Відео дня

Поки незрозуміло, чи буде матч класифікуватися як професійний бій, чи виставковий бій.

Тайсону на момент бою буде 58 років. Полу 27 років, тобто він на 30 років молодший за легендарного боксера.

Нагадаємо, Джейк Пол дебютував у професійному боксі в січні 2020 року. Він переміг Алі Есона Гіба.

Раніше відомий блогер перемагав колишніх бійців UFC Бена Аскрена і Тайрона Вудлі (двічі). Також Пол здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC у середній вазі бразильцем Андерсоном Сілвою.

Вас також можуть зацікавити новини: