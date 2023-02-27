Бій тривав усі 8 раундів і завершився перемогою Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

У ніч на 27 лютого в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії відбувся поєдинок між зіркою YouTube Джейком Полом і Томмі Ф'юрі, зведеним братом чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Поєдинок був наповнений клінчами і фолами, а суперникам не вдавалося захопити ініціативу в повній мірі. В цілому, бій більше контролював британець, проте не можна було це назвати домінуванням.

Незважаючи на те що в заключному раунді Ф'юрі побував у нокдауні, він виграв бій роздільним рішенням суддів. Один суддя порахував на користь американського блогера - 75:74, а двоє інших віддали перемогу британцеві - двічі по 76: 73.

Джейк Пол - Томмі Ф'юрі: найкращі моменти бою

Після бою Джейк Пол заявив, що проведе реванш з британцем. Знаменитий блогер додав, що вже обговорив з Томмі Ф'юрі потенційний другий поєдинок.

"Я повинен повернути борг, а KSI ще належить битися зі справжнім суперником. Ми навіть не знаємо справжнього рівня його майстерності.

Очевидно, що з KSI, це масовий бій, але я хочу провести реванш з Ф'юрі. Я щойно розмовляв з Томмі в медичному кабінеті, і він сказав, що готовий зробити це знову. Так що Ф'юрі згоден. Ось на чому я зараз сконцентруюся. Я збираюся довести, що можу битися краще, ніж сьогодні ввечері", - наводить слова Пола Boxing News 24.

Джейк Пол - Томмі Ф'юрі: після бою

Джейк Пол зазнав першої поразки у своїй боксерській кар'єрі. Раніше відомий блогер перемагав колишніх бійців UFC Бена Аскрена і Тайрона Вудлі (двічі). Всього в його активі 6 перемог (4 - нокаутом).

У попередньому бою Пол здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC у середній вазі бразильцем Андерсоном Сілвою.

Томмі Ф'юрі залишається непереможним на боксерському рингу, вигравши всі свої дев'ять боїв (4 - нокаутом).

У попередньому бою британець переміг Даніеля Бочанскі.

Вас також можуть зацікавити новини: