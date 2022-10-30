У ніч на 30 жовтня на арені Desert Diamond Arena в Глендейлі (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions.
У головному поєдинку вечора відомий YouTube-блогер Джейк Пол зустрівся з легендарним бійцем ММА бразильцем Андерсоном Сілвою.
Бій тривав усі вісім раундів і завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів: 77-74, 78-73 та 78-73.
Додамо, що наприкінці поєдинку Сілва, вважаючи, що програє за очками, пішов у розмін, пропустив потужний удар з правої і впав у нокдаун. Після відліку рефері Сілва продовжив атакувати Пола, але завдати серйозної шкоди супернику не зумів.
Jake Paul Vs Anderson Silva😱🥊 #Halloween#dogecoin#ELONMUSK#LongMarchOnFriday28thOct#Strictly#jakepaulvsandersonsilva#8thround#crazyrighthand#knockdown#follow#TrendingNowpic.twitter.com/4B4OfGcyPw— Hype (@HypeTheReal8) October 30, 2022
Для Джейка Пола ця перемога стала вже шостою в шести боях в професійному боксі. В активі зірки YouTube чотири перемоги нокаутом.
Нагадаємо, Джейк Пол дебютував у професійному боксі в січні 2020 року. Він переміг Алі Есона Гіба.
У своєму попередньому бою Пол нокаутував колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі.