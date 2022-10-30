Джейк Пол здобув перемогу над Андерсоном Сілвою одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 30 жовтня на арені Desert Diamond Arena в Глендейлі (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions.

У головному поєдинку вечора відомий YouTube-блогер Джейк Пол зустрівся з легендарним бійцем ММА бразильцем Андерсоном Сілвою.

Бій тривав усі вісім раундів і завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів: 77-74, 78-73 та 78-73.

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Додамо, що наприкінці поєдинку Сілва, вважаючи, що програє за очками, пішов у розмін, пропустив потужний удар з правої і впав у нокдаун. Після відліку рефері Сілва продовжив атакувати Пола, але завдати серйозної шкоди супернику не зумів.

Для Джейка Пола ця перемога стала вже шостою в шести боях в професійному боксі. В активі зірки YouTube чотири перемоги нокаутом.

Нагадаємо, Джейк Пол дебютував у професійному боксі в січні 2020 року. Він переміг Алі Есона Гіба.

У своєму попередньому бою Пол нокаутував колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі.

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