Блогер, зірка YouTube Джейк Пол провів свій п'ятий бій на професійному боксерському рингу. У США Пол вдруге вийшов у ринг проти екс-чемпіона UFC Тайрона Вудлі.
Восьмираундовий бій завершився достроковою перемогою Пола.
Поєдинок проходив у досить рівній боротьбі, але в шостому раунді Пол брутально "вирубив" Вудлі, який впав на канвас обличчям вниз.
WHAT A SHOT. @jakepaul KOs Woodley in round 6 😳#PaulWoodleypic.twitter.com/oTV3xeNtfg— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) December 19, 2021
Відзначимо, що вперше Пол і Вудлі зустрілися в рингу в кінці серпня. Тоді блогер переміг роздільним рішенням суддів, а умовою бою для переможеного було зробити тату з написом про те, що він любить свого суперника. Вудлі зробив відповідне татуювання на середньому пальці руки.
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Джейк Пол: кар'єра на профі-рингу
- Джейк Пол дебютував у профі в січні 2020 року. Він переміг іншого "ютубера" Алі Есона Гіба.
- Потім Пол виграв у колишнього баскетболіста Нейта Робінсона, а також екс-чемпіона ММА Бена Аскрона.
- Таким чином, на рахунку Пола 5 перемог у п'яти боях.
- У травні 2021 року Пол влаштував бійку з легендарним Флойдом Мейвезером перед тим, як екс-чемпіон світу вийшов у ринг проти його брата Логана.