Джейк Пол вдруге переміг Тайрона Вудлі.

Блогер, зірка YouTube Джейк Пол провів свій п'ятий бій на професійному боксерському рингу. У США Пол вдруге вийшов у ринг проти екс-чемпіона UFC Тайрона Вудлі.

Восьмираундовий бій завершився достроковою перемогою Пола.

Поєдинок проходив у досить рівній боротьбі, але в шостому раунді Пол брутально "вирубив" Вудлі, який впав на канвас обличчям вниз.

Відзначимо, що вперше Пол і Вудлі зустрілися в рингу в кінці серпня. Тоді блогер переміг роздільним рішенням суддів, а умовою бою для переможеного було зробити тату з написом про те, що він любить свого суперника. Вудлі зробив відповідне татуювання на середньому пальці руки.

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Джейк Пол: кар'єра на профі-рингу

Джейк Пол дебютував у профі в січні 2020 року. Він переміг іншого "ютубера" Алі Есона Гіба.

Потім Пол виграв у колишнього баскетболіста Нейта Робінсона, а також екс-чемпіона ММА Бена Аскрона.

Таким чином, на рахунку Пола 5 перемог у п'яти боях.

У травні 2021 року Пол влаштував бійку з легендарним Флойдом Мейвезером перед тим, як екс-чемпіон світу вийшов у ринг проти його брата Логана.

Автор: Антон Дудар