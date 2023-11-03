Бій Усик - Ф'юрі відбудеться швидше за все в 2024 році.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик розповів про підготовку до поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Українець зазначив, що знає всі неспортивні прийоми "Циганського короля" і готовий до них. Також Усик упевнений в тому, що британець до бою з ним буде в кращій формі, ніж він був у поєдинку проти Френсіса Нганну.

"Я ніколи не думаю про це таким чином. Я знаю, що Тайсон - хитра людина, іноді він любить прикидатися, але моя стратегія полягає в тому, що я повинен бути готовий до нього на 100 відсотків або навіть більше. Те, як підготувався Тайсон Ф'юрі, мене не хвилює, це його справа.

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Я не буду розповідати вам про тактику, тому що Тайсон Ф'юрі може це прочитати. Цілком можливо, що він буде в набагато кращій формі", - наводить слова Усика Boxing News Online.

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на поєдинок у вересні цього року. Найімовірніше бій між українцем і британцем відбудеться вже наступного року.

Варто відзначити, що в бою Усик - Ф'юрі визначиться в 21-му столітті абсолютний чемпіон світу в королівському дивізіоні.

У послужному списку Олександра Усика 21 перемога (14 нокаутом) в 21 бою на профі-рингу. Тайсон Ф'юрі за свою професійну кар'єру провів 35 боїв (34 перемоги і одна нічия).

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