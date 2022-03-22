Австралієць підтримав рішення українського боксера допомогти своїй країні.

Австралійський боксер Джордж Камбосос відреагував на рішення Василя Ломаченка, який відмовився залишати Україну заради бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі через війну з російськими окупантами.

Австралієць з розумінням поставився до рішення українця відмовитися від наміченого на 5 червня бою. Камбосос написав звернення до Ломаченка у своєму Твіттері.

"Василь Ломаченко, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе і твою країну. Будь ласка, залишайся в безпеці. І одного разу, коли я витру пол Девіном Хейні, ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог", - написав Джордж Камбосос.

Додамо, що тепер з великою часткою ймовірності замість Ломаченка з австралійцем поб'ється американець Девін Хейні ( 27-0, 15 КО) - він пообіцяв прийняти в точності таку ж пропозицію, на яку погодився українець.

Зазначимо, що 34-річний Ломаченко є членом батальйону територіальної оборони.

Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років, визнаним придатними до служби, заборонено залишати країну, але Ломаченко має такий дозвіл - заради чемпіонських боїв.

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