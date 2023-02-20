Рішення було прийнято одноголосно.

Нідерланди прийняли рішення бойкотувати Чемпіонат світу з боксу через допуск до нього російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомив Президент Федерації боксу Нідерландів Борис Ван дер Ворст в мікроблозі Twitter. "Правління було змушене діяти відповідально і одноголосно проголосувало за те, щоб не направляти делегації на заходи IBA, які порушують санкції МОК, включаючи Чемпіонат світу з боксу IBA серед жінок в Індії", - написав він.

В офіційній заяві Федерації йдеться, що Рада проголосувала за це одноголосно: "Поточна позиція Міжнародної асоціації боксу щодо участі російських і білоруських боксерів на міжнародних змаганнях під національною символікою, а також дозвіл на проведення змагань з боксу в Росії та Білорусі призвело до кричущих порушень санкцій Міжнародного комітету на змаганнях IBA".

Відео дня

Допуск росіян до ЧС з боксу

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міжнародна федерація боксу (IBA) зняла всі санкції з представників Росії та Білорусі, дозволивши їм виступати на змаганнях. Вони пояснили це тим, що "політика не повинна впливати на спорт".

Як відомо, з 2020 року Федерацію очолює росіянин Умар Кремльов. Раніше Міжнародний олімпійський комітет підняв питання про виключення боксу з ігор 2024 року через зв'язки з російським "Газпромом".

Про бойкот IBA вже оголосили США, Канада, Чехія, Швеція, Фінляндія і Велика Британія.

Вас також можуть зацікавити новини: