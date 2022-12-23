У МОК розчаровані тим, що IBA планує продовжити контракт з компанією країни-агресора.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підняв питання про виключення боксу з програми Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.

Представник МОК заявив, що Міжнародній боксерській асоціації (IBA) необхідні реформи, проте через російське керівництво цей процес не рухається з мертвої точки. Крім того, в МОК розчаровані тим, що асоціація планує продовжити контракт з "Газпромом", через що організація буде прямо залежати від російських грошей.

"Нещодавній конгрес IBA ще раз показав, що організація не має справжнього інтересу до боксу і боксерів, а зацікавлена тільки в своїй власній силі.

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IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, про що МОК попереджав ще в 2019 році. У них немає бажання розібратися в реальних питаннях.

Продовження спонсорського контракту з "Газпромом" як єдиним головним спонсором IBA посилює занепокоєння, які МОК висловлює знову і знову з 2019 року. Це підтверджує, що IBA буде продовжувати залежати від компанії, в значній мірі контрольованої урядом Росії.

Занепокоєння також включає в себе недавнє виконання рішення CAS, яке не призвело до нових президентських виборів, а тільки до голосування не проводити вибори.

МОК повинен буде взяти все це до уваги, коли буде приймати подальші рішення, які, можливо, після цих останніх подій будуть включати скасування боксерського турніру на Олімпійських Іграх в Парижі в 2024 році", - наводить слова представника МОК Sky Sports.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет вже виключив бокс з попередньої програми Олімпіади-2028.

Про наміри IBA продовжити спонсорську угоду з "Газпромом" стало відомо в середині грудня. Контракт з компанією країни-агресора був одним з перших розпоряджень росіянина Умара Кремльова, коли він став президентом організації в грудні 2020 року.

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