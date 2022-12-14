В асоціації вважають, що спортсмени з цих країн "не мають стосунку" до війни в Україні.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вирішила повернути російських і білоруських боксерів на їхні місця в рейтингу.

Як йдеться у заяві асоціації, рішення було прийнято після тривалого обговорення всіх членів обох комітетів (Комітету чемпіонатів і Рейтинговий комітету) під час з’їзду, який проходив з неділі, 11 грудня, у штаті Флорида (США).

"Спортсмени з цієї країни не є військовими чи членами уряду, тому не мають жодного стосунку до війни проти України чи будь-якого поточного конфлікту. … На благо спорту і на користь кар'єри бійців вони зможуть повернутися в рейтинг і битися за титули WBA", – йдеться в повідомленні.

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Водночас у WBA наголосили, що будь-який боєць, який висловлюється на підтримку війни або бере участь у ній, буде негайно усунений.

Попередні рішення WBA щодо спортсменів з РФ та Білорусі

Незабаром після повномасштабного вторгнення РФ до України Всесвітня боксерська асоціація провела засідання правління, на якому одноголосно було схвалено санкції щодо Росії та Білорусі.

28 лютого було ухвалене рішення виключити російських та білоруських боксерів із майбутніх рейтингових списків.

Було оголошено, що російським та білоруським офіційним особам буде заборонено брати участь у боях чемпіонатів світу та регіональних чемпіонатів. Допуск російських боксерів на ринг не був можливих із російським прапором, їхній гімн не звучав, а країну не оголошували.

Водночас зазначалося, що ці заходи є тимчасовими ї розглядатимуться щомісяця.

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