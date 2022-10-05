Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать державні гімни.

Міжнародна федерація боксу (IBA) зняла всі санкції з російських та білоруських представників.

"Рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам Росії та Білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним набранням чинності. IBA переконана, що політика не повинна впливати на спорт. Тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови.

Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах.

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Крім того, IBA зобов’язана забезпечити однакове ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їх національності та місця проживання. Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать державні гімни.

Згідно з рішенням, технічні судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань", - йдеться у заяві IBA.

IBA очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Раніше Міжнародна боксерська асоціація призупинила діяльність Федерації боксу України через втручання уряду в її діяльність. Українським боксерам дозволять виступати під національним прапором на змаганнях, проте під назвою "Українська команда IBA".

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