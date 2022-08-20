Легенда боксу побажав успіху Усику в майбутньому поєдинку.

В ніч з 20 на 21 серпня володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик зустрінеться в реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Легендарний екс-боксер і мер Києва Віталій Кличко опублікував відеозвернення до Усика на своїй сторінці в Instagram напередодні бою-реваншу.

Усик - Джошуа: відеотрансляція бою-реваншу на УНІАН

Кличко-старший побажав Усику успіху в майбутній битві і зазначив, що тріумф українця повинен побачити весь світ.

"Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг в Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України. Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик - Джошуа.

Перемогу України побачить весь світ. Саша, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні", - сказав Віталій Кличко.

Додамо, що на кону в поєдинку Усик - Джошуа стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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