Олександр Захожий приєднався до тренувального табору Олександра Усика.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує свою підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

Тренувальний табір Усика поповнив непереможний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий.

Про це Захожий повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з Олександром Усиком.

"З Україною в серці! Разом до перемоги! Слава Україні", - написав Захожий під постом.

Додамо, що Олександр Захожий на професійному рингу провів 17 поєдинків, не зазнавши жодної поразки. 13 з 17 боїв українець виграв нокаутом.

28-річний боксер брав участь у підготовці Усика і перед першим поєдинком проти Джошуа. Крім Захожого, Усик також запросив для спарингів Нурсултана Аманжолова з Казахстану і конголезького боксера Мартіна Баколе Ілунга.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

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