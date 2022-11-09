Олександр Усик не проти побитися з Олександром Повєткіним.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів про своє ставлення до боїв з представниками РФ.

В інтерв'ю польському виданню Іnteria український боксер заявив, що у нього немає особливого бажання битися з росіянами, проте він готовий провести бій з Олександром Повєткіним, якщо той повернеться на ринг.

"Хотів би я побоксувати з росіянином? Я стільки разів їх перемагав. Для чого мені потрібен ще один бій проти одного з них?

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Що стосується Повєткіна, який заявив, що може повернутися в ринг, то це я б влаштував. У мене не було б вибору, окрім як просто сильно його побити", - сказав Усик.

Додамо, що Олександр Повєткін публічно підтримав вторгнення Росії в Україну і назвав українців нацистами.

Зазначимо, що в 2013 році Олександра Повєткіна на рингу побив Володимир Кличко. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

За свою кар'єру Повєткін провів 40 боїв, в яких здобув 36 перемог, тричі програв і один бій завершився внічию.

На рахунку 35-річного Олександра Усика 20 боїв на професійному рингу. Всі вони завершилися перемогами українця.

У своєму останньому бою Усик переміг у реванші британця Ентоні Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Очікується, що свій наступний бій Олександр Усик проведе в лютому-березні 2023 року проти Тайсона Ф'юрі. Це буде бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні.

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