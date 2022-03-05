Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина Усик розкритикувала Олександра Повєткіна, який підтримав вторгнення росії в Україну.

Катерина в Instagram-stories засудила вчинок російського боксера.

Зазначимо, що Повєткін підтримав злочинні дії путіна:

"Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов'ян. Тому я за президента та його рішення - стати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується", - написав у своєму Instagram Повєткін.