Олександр Усик ризикує отримати нову порцію критики на свою адресу.

У неділю, 30 жовтня, колишній чемпіон світу Василь Ломаченко здобув перемогу в бою проти американця Джемейна Ортіса.

В США підтримати свого співвітчизника і друга приїхав володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик.

На легендарній арені "Madison Square Garden", де проходив поєдинок Ломаченко - Ортіс, також був присутній екс-чемпіон світу в напівважкій вазі, росіянин Сергій Ковальов, який проживає в США.

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Перед початком вечора боксу в Нью-Йорку Олександр Усик зробив спільне фото з Ковальовим. Знімком поділився венесуельський боксер Хорхе Лінарес, який позував між українським і російським спортсменами.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сергій Ковальов відмовився засуджувати або підтримувати будь-яку зі сторін. За весь час війни боксер розмістив лише один пост у своїх соціальних мережах. 4 березня Сергій Ковальов опублікував малюнок голуба, підписавши його двома словами "World peace" ("Світу мир").

Нагадаємо, бій Ломаченка проти Ортіса тривав всі 12 раундів і завершився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів. У своєму коментарі після бою Василь Ломаченко не сказав ні слова про війну в Україні, чим викликав хвилю критики на свою адресу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.

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