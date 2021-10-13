За словами промоутера Олександру Усику здалося, що Ф'юрі і Вайлдер вийшли в ринг вбивати один одного.

Олександр Красюк, який є промоутером володаря поясів WBA, WBO, IBF Олександра Усика, розповів, якою була реакція українського суперважковаговика після перегляду бою між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Я кілька разів спілкувався з Усиком з приводу трилогії Ф'юрі - Вайлдер. Більшість людей, які розбираються в боксі, говорять про цей поєдинок одне і те ж: відмінний бій, але дуже слабкий боксерський поєдинок. Захоплююча битва в спартанському стилі між двома воїнами, але з точки зору боксу це не виглядало добре.

Усик сказав, що це виглядало так, ніби два великих хлопця вийшли в ринг, щоб убити один одного", - заявив Олександр Красюк в інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves.

Читайте такожПромоутер ф'юрі: Ми б хотіли організувати бій з УсикомУ бою проти Деонтея Вайлдера британський спортсмен Тайсон Ф'юрі успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді.

Олександр Усик у вересні цього року здобув важливу перемогу над Ентоні Джошуа і став володарем трьох поясів WBA, WBO, IBF. Сторона Джошуа вже активувала опцію про проведення реваншу. Орієнтовно, другий бій між Усиком і Джошуа буде проведено в лютому-березні наступного року.

Раніше повідомлялося, що батько і тренер Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі хоче, щоб наступним суперником його сина став український боксер Олександр Усик.

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Автор: Владимир Медяник