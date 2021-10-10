Другий бій британця та українця відбудеться наступного року.

Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа активував опцію реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком, яка була прописана в контракті на перший бій.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн, передає badlefthook.com.

"Джошуа повернувся в гру, він зараз тренується, і сьогодні ми офіційно активували опцію реваншу", - заявив Хірн.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

Читайте такожПромоутер Ломаченка хоче влаштувати Усику бій з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався їй.

Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.

Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.

Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.

Автор: Антон Дудар