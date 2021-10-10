Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в першому бою / фото REUTERS

Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа активував опцію реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком, яка була прописана в контракті на перший бій.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн, передає badlefthook.com.

"Джошуа повернувся в гру, він зараз тренується, і сьогодні ми офіційно активували опцію реваншу", - заявив Хірн.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

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Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Антон Дудар