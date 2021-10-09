Британський чемпіон заявив, що отримав задоволення від боксу Олександра Усика в поєдинку з Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі передав привіт володарю титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександру Усику.

Відео в Instagram опублікував президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

На відео Ф'юрі звернувся до Усика з побажанням перемогти в реванші, а також оцінив рівень українця в поєдинку з Ентоні Джошуа.

"Привіт, Олександре. Ти провів відмінний поєдинок, дуже-дуже хороший бокс, я дійсно отримав задоволення. Удачі і нехай благословить тебе Господь. Зроби свою справу в матчі-реванші", - сказав Ф'юрі.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

У той же час чемпіон за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Антон Дудар