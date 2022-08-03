Олександр Красюк поділився особистою думкою про колишнього чемпіона в трьох категоріях українця Василя Ломаченка.

Промоутер Олександр Красюк поділився думками про відсутність чіткої публічної позиції екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка щодо військової агресії РФ.

Представник Олександра Усика підтвердив інформацію про те, що Ломаченко дійсно знаходиться в лавах ЗСУ і підкреслив, що уродженцю Білгород-Дністровського варто було публічно висловити свою позицію щодо війни в Україні.

"Багато людей зараз спекулюють на тему позиції Василя Ломаченка, яку він, на жаль, не висловлює публічно. Хоча сам перебуває в лавах ЗСУ з початку війни. Не можу сильно поширюватися на цю тему, але точно знаю, що це так.

Мені незрозуміло, чому він не висловлює свою позицію. Я не розумію, не спілкуюся з ним часто. Частіше спілкуюся з його менеджером і знаю, що і як відбувається і яку позицію займає Василь.

Напевно, прийде час, він сам все скаже. Але чи може людина, у якої інші погляди, добровільно йти до лав ЗСУ, щоб захищати свою Батьківщину? Не знаю", - сказав Красюк в інтерв'ю Instagram-каналу Luckypunchnet.

Раніше УНІАН повідомляв, що віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Ломаченко перебуває в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко може провести бій 22 жовтня. Його промоутер розповів, що боксер планує отримати звільнення від армії.

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