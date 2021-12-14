Промоутер Френк Уоррен розповів в деталях плани чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.
Цитує Френка Daily Star.
Спершу Ф'юрі проведе поєдинок проти Ділліана Уайта - це буде "британське дербі" двох співвітчизників.
"Тайсону Ф'юрі було наказано вступити в переговори з Ділліаном Уайтом про захист титулу WBC в суперважкій вазі. І це саме те, що ми робимо зараз - обговорюємо, що може бути ідеальним поверненням на батьківщину для "Циганського короля". Тайсон не боїться брати на себе будь-які обов'язки щодо захисту титулу, тому, як тільки WBC прийняв рішення, ми були готові до цього", - сказав Уоррен.
"Ф'юрі вже двічі переміг найнебезпечнішого панчера в дивізіоні (мова про Вайлдера - прим. ред.), навіть три рази, якщо рахувати перший бій, в якому у нього вкрали перемогу - так чому хтось може бути для нього загрозою? Уайт отримає свій шанс, коли ми досягнемо домовленості про угоду, і він зможе побачити, що таке бокс в суперважкій вазі елітного рівня. Хотів би побачити цей поєдинок в лютому або березні у Великобританії", - додав промоутер.
Також Уоррен вважає, що Ф'юрі здолає Уайта і влітку 2022-го проведе поєдинок проти переможця реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик.
"Минуло майже чотири роки відтоді, як Тайсон бився на цих берегах після того, як він пішов і завоював Америку. Рішення про майбутнє буде залежати від ряду факторів. Схоже, наступним суперником Ф'юрі буде Уайт, а потім ми перейдемо до поєдинку влітку проти Олександра Усика або Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Це неймовірні часи для суперважкого дивізіону", - резюмував Френк.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.