Тайсон Ф'юрі спершу проведе бій проти Ділліана Уайта.

Промоутер Френк Уоррен розповів в деталях плани чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Цитує Френка Daily Star.

Спершу Ф'юрі проведе поєдинок проти Ділліана Уайта - це буде "британське дербі" двох співвітчизників.

"Тайсону Ф'юрі було наказано вступити в переговори з Ділліаном Уайтом про захист титулу WBC в суперважкій вазі. І це саме те, що ми робимо зараз - обговорюємо, що може бути ідеальним поверненням на батьківщину для "Циганського короля". Тайсон не боїться брати на себе будь-які обов'язки щодо захисту титулу, тому, як тільки WBC прийняв рішення, ми були готові до цього", - сказав Уоррен.

"Ф'юрі вже двічі переміг найнебезпечнішого панчера в дивізіоні (мова про Вайлдера - прим. ред.), навіть три рази, якщо рахувати перший бій, в якому у нього вкрали перемогу - так чому хтось може бути для нього загрозою? Уайт отримає свій шанс, коли ми досягнемо домовленості про угоду, і він зможе побачити, що таке бокс в суперважкій вазі елітного рівня. Хотів би побачити цей поєдинок в лютому або березні у Великобританії", - додав промоутер.

Також Уоррен вважає, що Ф'юрі здолає Уайта і влітку 2022-го проведе поєдинок проти переможця реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик.

"Минуло майже чотири роки відтоді, як Тайсон бився на цих берегах після того, як він пішов і завоював Америку. Рішення про майбутнє буде залежати від ряду факторів. Схоже, наступним суперником Ф'юрі буде Уайт, а потім ми перейдемо до поєдинку влітку проти Олександра Усика або Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Це неймовірні часи для суперважкого дивізіону", - резюмував Френк.

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Автор: Артем Будрін