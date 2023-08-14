Едді Хірн вірить, що Ентоні Джошуа виграє у Деонтея Вайлдера.

Відомий промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, оцінив шанси свого клієнта в потенційному поєдинку протим іменитого американця Деонтея Вайлдера.

Функціонер вважає, що зірковий британець здатний здолати "Бронзового бомбардувальника".

"Я думаю, що Ей Джей може комфортно перемогти Деонтея Вайлдера. Але також не варто виключати поразку. Добре, що в останньому бою він провів сім раундів проти високого суперника. Важко відтворити силу Уайлдера, але я завжди був упевнений, що Джошуа здатний його перебоксувати. Я хотів би побачити, як він намагається зламати Деонтея.

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Ми не бачили кращого Ентоні Джошуа в боях з Франкліном і Хеленіусом. Ми припускаємо, що поєдинок з Вайлдером відбудеться в січні і Ентоні покладає великі надії на це протистояння. Всі сторони хочуть, щоб воно відбулося", - наводить слова Хірна видання Mirror.

Нагадаємо, свій останній бій Ентоні Джошуа провів у ніч на 13 серпня. Британець нокаутував у сьомому раунді фінського боксера Роберта Хеленіуса.

Всього в послужному списку Ей Джея 26 перемог (23 нокаутом) в 29 боях на профі-рингу. Відзначимо, що дві з трьох своїх поразок зірковий британець зазнав проти українця Олександра Усика.

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