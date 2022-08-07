Карл Фремптон вірить, що Усик збереже свої пояси в реванші з Джошуа.

Колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA Карл Фремптон поділився своїм прогнозом на реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO Олександром Усиком і британським боксером Ентоні Джошуа.

Фремптон заявив, що не впевнений в тому, що його Джошуа зуміє взяти реванш в українського боксера і повернути собі чемпіонські титули.

"Безумовно, Усик дуже розумний боєць. Цього разу він буде чекати від Джошуа іншого підходу, оскільки Ентоні необхідно його застосувати. Якщо ви приставите мені до голови пістолет, то я скажу, що в цьому поєдинку переможе Усик. Але я не думаю, що це буде так легко, як вважають багато хто.

Джошуа втомився і був вражений в кінцівці першого бою. Як на мене, виходячи з того, що він повинен робити в реванші, якщо Ентоні не зупинить Усика, то, ймовірно, пізніше сам програє достроково. Сподіваюся, що я помиляюся", - наводить слова Фремптона Sky Sports.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТВ. Також бій можна побачити в записі на платформі.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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