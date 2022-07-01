Український боксер пообіцяв повернутися на батьківщину після бою з Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик пообіцяв, що повернеться в Україну відразу після бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

У той же час український боксер зізнався, що воювати на фронт він не піде.

"В даний момент моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні. Я спілкуюся з ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, адже для мене дуже важливо, як вони себе почувають, чи знаходяться в безпечному місці.

Мені хочеться жити в Україні і відразу після бою з Джошуа повернуся додому.

Ніхто не дозволить мені відправитися на фронт, але багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості в їхню справу", - наводить слова Усика The Guardian.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Нагадаємо, для того щоб прийняти виклик британця, українцю довелося покинути лави територіальної оборони Київської області, куди він записався відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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