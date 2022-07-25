Британський боксер висловив упевненість в тому, що він виграв приблизно п'ять раундів у першому поєдинку з Усиком.

Британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа висловився про свою поразку в першому поєдинку проти українського боксера Олександра Усика.

32-річний спортсмен зазначив, що боксувати проти Усика непросто, тому що українець лівша. Також Джошуа заявив, що виграв у першому бою з Олександром приблизно п'ять раундів.

"Він почав дуже швидко. Боксувати проти лівші - це щось інше. У своїй кар'єрі я провів більшість боїв з боксерами з традиційною стійкою.

Ми повинні приділяти величезну увагу захисту, але це може тебе привести в ту точку, коли ти не будеш контролювати бій. Я намагався контролювати дистанцію. Я знав, що буде некомфортно. У якийсь момент у мене заплило око. Але це нормально, ми створені для цього.

Він виграв перші два раунди, я - третій. Думаю, з 12 раундів він взяв, скажімо, сім, а я п'ять. Мета була виграти і виграти переконливо", - сказав Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу "JD Official".

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

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