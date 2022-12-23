Ріккі Хаттон вірить у перемогу Усика в бою з Ф'юрі.

Знаменитий британський боксер Ріккі Хаттон поділився своїм прогнозом на потенційний бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку Хаттона, "Циганський король" перевершує Усика у всіх аспектах, проте українець все ж має шанси перемогти Тайсона.

"Я не можу уявити, як Тайсон комусь програє. Але Усик - золотий призер Олімпіади, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі.

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Якщо у когось і є шанс перемогти Тайсона, так це у Усика. Але я думаю, що Ф'юрі перевершує його у всіх аспектах: він вищий, більший, важчий, сильніший. Ф'юрі може битися і з лівшами, і з правшами, як поблизу, так і на дистанції. Я вважаю, що буде складно поставити проти Тайсона", - сказав Хаттон в інтерв'ю YouTube-каналу BeanymanNews.

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі планують провести в лютому-березні 2023 року. Контракт на бій все ще не підписаний.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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