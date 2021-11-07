Сауль Альварес ефектно переміг Калеба Планта.

У ніч на 7 листопада в Лас-Вегасі на арені MGM Grand завершилося боксерське шоу, в головній події якого чемпіон WBC, WBA і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес на прізвисько "Канело" переміг чемпіона IBF в супересередній вазі Калеба Планта і став абсолютним чемпіоном світу.

Протистояння почалося очікувано. Плант боксував з дальньої дистанції, Канело неспішно піддавав. Половину раунду мексиканець просто придивлявся до суперника, викинув кілька акцентованих ударів по корпусу. У другій трихвилинці мексиканець діяв активніше, все частіше затискав опонента біля канатів, наполегливо обробляв корпус Планта.

Альварес почав включатися і вже до восьмої трихвилинки було мінімум сумнівів у тому, хто здобуде перемогу в цій зустрічі.

Все вирішилося в 11-му раунді. Спочатку мексиканець відправив свого суперника в нокдаун, а потім вже довів справу до нокауту. Суддя зупинив бій. Для Планта це перша поразка в професійній кар'єрі.

До зупинки бою Альварес лідирував на картках всіх суддів: 98-92, 96-94 і 97-93.

Відео бою:

Таким чином, мексиканець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу з боксу у другій середній вазі.

Альварес-Сондерс: підсумки бою

Альварес проводив свій третій бій в 2021 році. Мексиканець виходив у ринг у лютому і захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Йилдирима (21-3, 12 КО). У травні Канело переміг Біллі Джо Сондерса .

У послужному списку Альвареса 58 перемог, 1 нічия і 2 поразки.

Для Калеба Планта ця поразка стала першою в кар'єрі. До цього Плант здобув 21 перемогу в 21 поєдинку.

Автор: Володимир Медяник