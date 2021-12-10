Екс-чемпіон світу заявив, що став більш релігійним після поразки від Теофімо Лопеса.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко розповів про роль релігії у своєму житті, підкресливши, що став більш релігійний після поразки від Теофімо Лопеса, яку зазнав минулого року.

Ломаченка цитує журнал The Ring.

"Після поразки від Лопеса я став більш релігійною людиною. У пошуках своєї релігії я стаю більш дисциплінований у житті, але моя точка зору не зосереджена на вірі", - зазначив Ломаченко.

"Я є прихожанином Російської православної церкви, і це допомогло мені стати більш дисциплінованим у житті", - додав боксер.

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Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 грудня за Києвом Ломаченко проведе бій проти ганця Річарда Коммі.

Василь Ломаченко: скандали через релігію

Автор: Антон Дудар