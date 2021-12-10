Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко розповів про роль релігії у своєму житті, підкресливши, що став більш релігійний після поразки від Теофімо Лопеса, яку зазнав минулого року.
Ломаченка цитує журнал The Ring.
"Після поразки від Лопеса я став більш релігійною людиною. У пошуках своєї релігії я стаю більш дисциплінований у житті, але моя точка зору не зосереджена на вірі", - зазначив Ломаченко.
"Я є прихожанином Російської православної церкви, і це допомогло мені стати більш дисциплінованим у житті", - додав боксер.
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Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 грудня за Києвом Ломаченко проведе бій проти ганця Річарда Коммі.
Василь Ломаченко: скандали через релігію
- На початку 2020 року Ломаченко розмістив у мережі ролик про православну віру, в якому був присутній російський спецназ. На шквал критики на свою адресу Ломаченко відповів віршами, а відео зі своєї сторінки в Instagram так і не видалив.
- У травні 2020-го підписників обурив черговий релігійний пост боксера.
- Український боксер Іван Редкач висміяв Ломаченка через пораду "малювати хрести на дверях", а також назвав релігійність Ломаченка та Олександра Усика "пафосом і награністю".
- Разом з Усиком Ломаченко вітав православних християн з Великоднем у компанії російських артистів і священиків.
- Крім того, минулого року Ломаченко і Усик знялися в російському фільмі про віру, після чого потрапили в базу "Миротворця".