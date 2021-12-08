Український боксер проведе свій другий бій цього року.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в ніч з 11 на 12 грудня за Києвом проведе бій проти ганця Річарда Коммі. Суперники зустрінуться на рингу арени "Madison square garden" у Нью-Йорку.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

Букмекери вважають українського боксера беззаперечним фаворитом цього поєдинку.

На перемогу Ломаченка можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,10, тоді як на сенсацію від Коммі - 7,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.

Що стосується того, як саме завершиться бій, то на дострокову перемогу Ломаченка букмекери дають коефіцієнт 1,44, тоді як на нокаут від Коммі - 10,00.

Перемога Коммі рішенням суддів вважається вкрай малоймовірною - коефіцієнт на це дорівнює 19,00. Тоді як на перемогу Ломаченка за очками можна поставити з коефіцієнтом 3,60.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Антон Дудар