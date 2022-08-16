В Джидді стартував медіа-тиждень в рамках боксерського шоу Усик - Джошуа.

Цієї суботи в Джидді (Королівство Саудівська Аравія) Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) захищатиме титул Чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі у другому поєдинку з Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО). Також на кону буде стояти вакантний титул чемпіона за версією журналу "The Ring".

Вчора команди боксерів прибули до Джидди, де стартував медіа-тиждень в рамках боксерського шоу. Олександр та Ентоні були задіяні в зйомках промо, а також поспілкувалися зі ЗМІ.

"Цього разу я виходжу в ринг в статусі чемпіона, однак я не відчуваю, що мені буде легше", - зазначив Олександр Усик Sky Sports News. - "Я розумію, що маю виконати свою роботу належним чином, і це не буде для мене легким завданням".

"Я хочу допомогти своєму народу та своїй країні, і хочу, щоб цей суботній вечір став для них маленьким, а можливо, великим святом. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб продемонструвати найкращий результат".

"В першому поєдинку я хотів перебоксувати свого суперника, а в суботу я хочу розгромити його", - сказав Ентоні Джошуа Sky Sports News.

"Я думаю, що цей бій буде відрізнятися від першого. Джошуа буде більш рішучим. Якщо він знову програє Усику, це може означати кінець його кар'єри. Я не стверджую, що так буде, але це можливо. Тому він сприймає це дуже серйозно. Він змінює тренера, змінює ставлення, змінює підхід, тренується… але Усик – особливий боєць. Один на мільйон", - розповів Олександр Красюк boxingscene.com.

"Усику доведеться пройти крізь пекло у перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, намагатиметься застосовувати всю свою міць та використовуватиме свої габарити. Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Усика, знести його. І він робитиме для цього все можливе. Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним та неодмінно використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно із планом, який команда розробила саме на цей бій", - відмітив Олександр Красюк в інтерв’ю Boxing Social.

Сьогодні в Джидді суперники проведуть відкрите тренування, де продемонструють свою фізичну форму за декілька днів до поєдинку.

Трансляція бою Усик - Джошуа 2 в Україні буде безкоштовною! Показ буде відкритим на Київстар ТБ, а також на телеканалі "2+2". Протягом усієї трансляції вечора боксу буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик разом з партнером мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України!

Збір проводитиме благодійний фонд українського чемпіона Usyk Foundation, що протягом п’яти місяців війни допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. За умови, що сума донатів перевищить 1 мільйон доларів, решта суми буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані ВПО та людям, які потребують допомоги.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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