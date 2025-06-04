Український спортсмен навіть проводив із цим боксером поєдинок і виграв.

Є тільки один суперважковаговик в історії, який міг би впоратися з легендарним Майком Тайсоном у піковій його формі, вважає український боксер Олександр Усик. Журналіст запропонував спортсмену взяти участь у рубриці "Переможець залишається".

Із двох боксерів Усику потрібно було вибрати найкращого - першими двома виявилися Ентоні Джошуа і Майк Тайсон. Українець із них вибрав Ентоні Джошуа. Крім того, в інтерв'ю для DailyMail Sport, обираючи між Віталієм Кличком та Евандером Холіфілдом, віддав "перемогу" американцеві.

Але коли в дуель "втрутився" Володимир Кличко, то тут Усик перемогу віддав уже українцю.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українець націлився на бій із Джейком Полом. Ба більше, він має пройти не за звичними для нашого спортсмена правилами. В октагоні - за правилами ММА. Коли має відбутися бій і чи відбудеться він узагалі - невідомо, адже в Усика зараз є пріоритетніші завдання.

Крім того, батько Тайсона Ф'юрі вибрав "переможця" в реванші Усик-Дюбуа. І вибрав він, звісно ж, не українця. За його словами, Усик нібито вже занадто старий, щоб бути непереможеним.

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